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В Вашингтоне не намерены давить на Киев в вопросе отчуждения территорий в пользу России

Егор Провоторов
В мире
В Вашингтоне не намерены давить на Киев в вопросе отчуждения территорий в пользу России
Фото: Pixabay

Соединенные Штаты не будут вынуждать украинские власти идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с российской стороной, заявил во вторник, 31 мая, на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, переговоры Киева и Москвы приостановились не потому, что украинские власти отказались от дипломатии. В американской администрации считают, что Россия не проявила заинтересованность в переговорном процессе «в духе доброй воли», пишет РИА Новости.

— Так что мы не будем оказывать давления на украинское правительство, вынуждая его пойти на какие-либо территориальные уступки – будь это частные разговоры или публичные контакты, — подчеркнул американский чиновник.

Накануне в Соединенных Штатах предположили, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух украинских солдат будет труднее. Вместе с этим Вашингтон не может допустить «эскалацию этого кризиса». Американские политики уверены, что в скором времени в случае усиления конфликта на Украине будет все труднее поддерживать и единство в Североатлантическом альянсе (НАТО).

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