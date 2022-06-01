Почему мед может быть опасен для здоровья

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При некоторых заболеваниях употребление меда противопоказано. Однако иногда мед становится вредным даже для полностью здорового человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, мед во многом схож с сахаром.

— Мед — это углевод, у него высокий гликемический индекс, здесь он очень напоминает сахар. Там есть микро- и макроэлементы, аминокислоты и ферменты, но, тем не менее, это сахар. Для тех людей, которые имеют лишний вес, у кого есть инсулинорезистентность или диабет, мед является опасным продуктом, — пояснила Соломатина.

Диетолог отметила, что не стоит употреблять чай с медом перед выходом на мороз. В противном случае высок риск простудиться, подчеркнула врач.

Горячий чай с медом сам по себе опасен для здоровья, уточнила Соломатина.

— В меде при нагревании появляются канцерогены, поэтому его нельзя нагревать или класть в чай. Даже если мы его просто кладем в горячий чай, то от него никаких ферментов не остается, он теряет свою пользу и не просто становится сахаром, но и проявляет канцерогенные токсические свойства, — пояснила специалист.

Здоровый человек может съесть пару чайных ложек меда в день, рассасывая с чаем или добавляя в творог и йогурты, заключила диетолог.