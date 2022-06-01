В ДНР намерены привлечь к трибуналу украинских президентов

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Власти ДНР в рамках готовящегося международного трибунала над участниками украинских военизированных формирований, причастных к совершению военных преступлений, планирую привлечь к ответственности руководителей Украины после переворота 2014 года. Речь идет об Александре Турчинове, Петре Порошенко. Кроме них в список подсудных лиц попал действующий президент страны Владимир Зеленский. Об этом в среду, 1 июня, заявила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

По ее словам, все эти три человека, в разное время исполнявшие обязанности верховного главнокомандующего на Украине, своими указами «посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения».

Шишкина в интервью ТАСС отметила, что законами республики предусмотрена уголовная ответственность за совершение военных преступлений, поддержку и спонсирование терроризма.

— На территории Украины созданы условия в правовом поле для возможности осуществления деятельности нацистских организаций. Это амнистия в отношении них, непривлечение к уголовной ответственности, закрепление на законодательном уровне преступлений в отношении русских, — заявила она.

Накануне стало известно, что украинское националистическое военизированное объединение «Азов» отказалось от символики, стилизованной под знак, который в годы Великой Отечественной войны эксплуатировали части войск СС фашистской Германии.