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В ДНР намерены привлечь к трибуналу украинских президентов

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР намерены привлечь к трибуналу украинских президентов
Фото: president.gov.ua

Власти ДНР в рамках готовящегося международного трибунала над участниками украинских военизированных формирований, причастных к совершению военных преступлений, планирую привлечь к ответственности руководителей Украины после переворота 2014 года. Речь идет об Александре Турчинове, Петре Порошенко. Кроме них в список подсудных лиц попал действующий президент страны Владимир Зеленский. Об этом в среду, 1 июня, заявила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

По ее словам, все эти три человека, в разное время исполнявшие обязанности верховного главнокомандующего на Украине, своими указами «посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения».

Шишкина в интервью ТАСС отметила, что законами республики предусмотрена уголовная ответственность за совершение военных преступлений, поддержку и спонсирование терроризма.

— На территории Украины созданы условия в правовом поле для возможности осуществления деятельности нацистских организаций. Это амнистия в отношении них, непривлечение к уголовной ответственности, закрепление на законодательном уровне преступлений в отношении русских, — заявила она.

Накануне стало известно, что украинское националистическое военизированное объединение «Азов» отказалось от символики, стилизованной под знак, который в годы Великой Отечественной войны эксплуатировали части войск СС фашистской Германии.

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