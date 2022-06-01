Колл-центр для помощи семьям из Донбасса могут создать в Москве

ДНР. Пункт сбора беженцев Беземенное в здании местной школы. Семья Саркаш (сын Сергей, мама Наталья и дочь София) / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса. Об этом в среду, 1 июня, сообщила столичный омбудсмен Ольга Ярославская.

По ее словам, специалисты центра будут помогать семьям, в первую очередь, с оформлением документов.

— Что касается устройства детей в школы и колледжи, есть алгоритмы, то есть дети не сидят дома, а сразу принимаются на обучение, даже если не могут подтвердить свой статус документально, — добавила Ярославская, чьи слова приводит РИА Новости.

До этого стало известно, что жители столицы смогут выбрать название для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Голосование пройдет в рамках проекта «Активный гражданин». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Москвичам предложат выбрать ответ из нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой народной республики и площадь Героя России Владимира Жоги.