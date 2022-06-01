Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Колл-центр для помощи семьям из Донбасса могут создать в Москве

Полина Долганова
Общество
Колл-центр для помощи семьям из Донбасса могут создать в Москве
ДНР. Пункт сбора беженцев Беземенное в здании местной школы. Семья Саркаш (сын Сергей, мама Наталья и дочь София) / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве могут создать колл-центр для помощи семьям из Донбасса. Об этом в среду, 1 июня, сообщила столичный омбудсмен Ольга Ярославская.

По ее словам, специалисты центра будут помогать семьям, в первую очередь, с оформлением документов.

— Что касается устройства детей в школы и колледжи, есть алгоритмы, то есть дети не сидят дома, а сразу принимаются на обучение, даже если не могут подтвердить свой статус документально, — добавила Ярославская, чьи слова приводит РИА Новости.

До этого стало известно, что жители столицы смогут выбрать название для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Голосование пройдет в рамках проекта «Активный гражданин». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Москвичам предложат выбрать ответ из нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой народной республики и площадь Героя России Владимира Жоги.

помощь Донбасс Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте