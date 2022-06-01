Какие сорта черешни можно посадить на даче в Подмосковье

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Черешня является самой вкусной и одной из ранних культур, которая появляется на торговых площадках. Стоят плоды этого дерева недешево, поэтому многие дачники и огородники все чаще задумываются о высадке черешни на своем участке. Какой же сорт лучше выбрать для своего сада, чтобы он не погиб при первых же погодных аномалиях, рассказала «Вечерней Москве» главный агроном страны Октябрина Ганичкина.

По словам садовода, черешня по своим свойствам гораздо более пластичная культура, чем та же вишня. Она прекрасно растет на всех почвах, за исключением тяжелых глинистых и песочно-песчаных. Единственное условие при ее посадке — это отсутствие грунтовых вод и микрозападин поблизости:

— Ни одна плодовая культура не выносит близкого расположения грунтовых вод рядом и области с пониженным рельефом. При таких условиях застаивается холодный воздух и деревья вскоре подмерзают и гибнут.

Черешня предпочитает светолюбивые области, поэтому нужно выбирать участок, где лучи солнца будут доступны на протяжении всего светового дня. Как и все косточковые культуры, она цветет довольно рано и подвержена такому заболеванию, как монилиальный ожог, поэтому дерево требует дополнительной защиты от этой напасти в период цветения.

— Когда распускаются первые цветы, нужно обязательно дерево обработать препаратами на основе меди. Это может быть медный купорос или бордосская смесь, — уточнила агроном.

Как и любая растительная культура с плодами, черешня требует подкормок. Самым лучшим вариантом является полный комплекс азотно-фосфорно-калийного удобрения.

В настоящее время ассортимент черешни, которую можно высадить в средней полосе России, весьма широк, заметила Ганичкина:

— Одним из самых лучших сортов для высадки в Московской области является Сюбаровская черешня. Именно она отличается очень высокой зимостойкостью и потрясающей пластичностью. Для данного сорта характерна высокая самоплодность. И вне зависимости от погодных условий, она гарантированно по весне подарит хороший урожай.

Эксперт отметила, что Сюбаровская относится к сортам с ранним сроком созревания, поэтому поздней весной или в начале июня вы сможете полакомиться первыми сладкими плодами черешни.

Еще одним подходящим для дачного участка сортом, по словам специалиста, считается Гронковая.

— Она широко известна дачникам и огородникам. Это раносозревающий вариант дерева. Обладает приятным и сладким вкусом, отсутствует кислинка.

Ранняя черешня с прекрасным названием Наслаждение — еще один сорт, который можно включить в свой сад. По словам Ганичкиной, плоды этого дерева полностью оправдывают свое название, так как обладают изумительным вкусом и нежными оттенками желто-розовой палитры. Этот сорт черешни не требует особого ухода, достаточно будет время от времени ее обрезать, чтобы дерево сильно не разрасталось. Является зимостойкой и плодовитой культурой, которая дает первые плоды уже в мае, заключила агроном.