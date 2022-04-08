«Посадил и забыл»: Октябрина Ганичкина рассказала, что могут посадить на участке ленивые дачники

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Далеко не каждый дачник любит возиться на своем участке и тщательно обрабатывать каждый кустик своего огорода. Некоторые ленятся заниматься такими хлопотами, но тем не менее желают получать поздним летом осенью хоть какой-то урожай. «Вечерняя Москва» пообщалась с главным агрономом России Октябриной Ганичкиной и узнала, какие растения не требуют особого ухода и будут плодоносить вне зависимости от ухода.

По словам специалиста, самым неприхотливым растением, которое плодоносит на протяжении долгого времени, считается малина:

— О малине можно сказать так: посадил, полил немного и забыл, а потом только и собирай его ягодки. Единственное, что бы я рекомендовала, так это по осени обрезать кусты, чтобы они лучше плодоносили.

Собеседница «ВМ» отметила, что малина любит затененные места и много влаги. Также можно разнообразить свой сад аронией черноплодной, которую еще называют черноплодка. Этот кустарник растет, как правило, в южных регионах, но также может хорошо себя чувствовать на севере благодаря своей устойчивости к низким температурам.

— Для посадки стоит выкопать ямку диаметром до 50 сантиметров, а потом саженцы следует прикопать и полить водой. Деревце любит много света. Если правильно его высадить, то оно будет плодоносить и без какого-либо дополнительного ухода, — отметила Ганичкина.

Поистине неприхотливой культурой специалист считает облепиху. По ее словам, дерево может выдерживать морозы до 40 градусов. Существует около 40 сортов растения. Сажать дерево лучше весной или осенью. Но стоит учесть, что лучше приживаются те виды, которые высажены в теплое время года. Растение после посадки следует поливать и ухаживать за ним, как и за любым плодоносящим деревом.

Если говорить о цветах, которые не требуют никакого ухода, эксперт выделила сирень, аквилегию, ирис, крокусы и лаватеру.