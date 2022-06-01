Почти 42 тысячи столичных девятиклассников напишут ОГЭ по физике, истории, биологии и химии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Почти 42 тысячи московских девятиклассников сдадут Основной государственный экзамен (ОГЭ) по физике, истории, биологии и химии в основной период, 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

— В этом году на ОГЭ по биологии зарегистрировалось свыше 15 тысячи участников, на ОГЭ по физике — почти 13 тысяч человек. Химию выбрали почти 10 тысяч выпускников, историю — около четырех тысяч, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что пункты проведения экзаменов соответствуют всем санитарно-эпидемиологические требованиям, за исключением зигзагообразной рассадки учеников.

Итоги экзаменов станут известны не позднее 8 июня. Их можно будет узнать в личном кабинете на портале mos.ru либо в образовательной организации, отметили в департаменте.

Следующий экзамен пройдет 7 июня. В этот день школьники будут сдавать русский язык.

Досрочный период ОГЭ в текущем году состоялся с 21 апреля по 17 мая, основной — проходит с 19 мая по 9 июля, дополнительный — с 5 по 24 сентября. В общей сложности ОГЭ в этом году будут писать 97 тысяч человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Также в период с 26 мая по 2 июля в столице пройдет основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.