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Движение ограничат в центре Москвы из-за проведения парада ретротранспорта 4 июня

Анастасия Колоскова
Город
Движение ограничат в центре Москвы из-за проведения парада ретротранспорта 4 июня
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, Садовнический проезд Карта всех событий

На нескольких центральных улицах Москвы 4 июня будет ограничено движение в связи с проведением парада ретротранспорта. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Так, в этот день с 08:00 до 10:30 будет закрыт для движения Садовнический проезд. С 11:00 до 17:00 транспорт не сможет проехать по Чистопрудному бульвару и через Белгородский проезд.

Кроме того, с 10:30 до 11:00 будут перекрыты не более чем на 10 минут Большой Устьинский мост, участки Садовнического и Устьинского проездов, Покровского и Яузского бульваров. Также с 00:01 3 июня и до окончания парада будет ограничена парковка в Белгородском проезде и на Чистопрудном бульваре, отмечается в сообщении.

Движение ограничат в центре Москвы из-за проведения парада ретротранспорта 4 июня Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Также москвичам напомнили об ограничении движения транспорта на нескольких улицах в Северном, Западном и Восточном административных округах.

В период с 02:30 4 июня по 04:30 6 июня будет перекрыто движение на участке в Погонном проезде от дома 1, корпус 1, до дома 52. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Также будет изменена схема движения в выходные дни до 29 августа.

Транспорт Парады Ограничения
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