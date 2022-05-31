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Москвичам напомнили об ограничении движения нескольких улицах ВАО, ЗАО и САО

Александр Афонин
Город
Москвичам напомнили об ограничении движения нескольких улицах ВАО, ЗАО и САО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице ограничат движение транспорта на нескольких улицах в Северном, Западном и Восточном административных округах. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В период с 2:30 4 июня по 4:30 6 июня будет перекрыто движение на участке Погонного проезда от дома 1, корпус 1, до дома 52. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Также будет изменена схема движения в выходные дни до 29 августа.

Москвичам напомнили об ограничении движения нескольких улицах ВАО, ЗАО и САО Фото: Департамент транспорта Москвы

Помимо этого, 4 и 25 июня, а также 30 июля будет перекрыт участок улицы Крылатской от дома 15, строение 2, до улицы Нижние Мневники. Ограничение действует с 8:30 до 10:00. Изменения движения произойдут из-за проведения Кубка по триатлону «Московский гром».

Москвичам напомнили об ограничении движения нескольких улицах ВАО, ЗАО и САО Фото: Департамент транспорта Москвы

На ряде участков в районе пересечения Дмитровского шоссе и Дмитровского проезда движение транспорта ограничили до 26 июля в связи с проведением строительных работ, передает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичам напомнили об ограничении движения нескольких улицах ВАО, ЗАО и САО Фото: Телеграм-канал Дептранса

До этого сообщалось, что на участке Ленинградского шоссе с 28 мая будет ограничено движение транспортных средств из-за строительных работ. Так, в районе владения 136б ограничат движение в период с 28 мая по 1 июля круглосуточно, а в сторону центра — с 30 июля по 9 августа.

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