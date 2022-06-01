Финансовый аналитик призвал россиян не скупать валюту

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Покупать валюту в нынешних условиях не следует — лучше всего положить рубли на вклад, а также инвестировать в акции крупных российских компаний. Такой совет дал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Он отметил, что ставки по рублевым вкладам в настояще время довольно высоки.

— Также есть фондовый рынок. Газпром объявил самые большие дивиденды в истории компании. С точки зрения инвестирования фондовый рынок — это правильная история, — отметил он в комментарии ИА «НСН».

По его словам, защитить сбережения можно при помощи рынка акций.

Многие аналитики считают, что иностранная валюта имеет все шансы продолжить падение. По мнению аналитика Александра Джиоева, курс доллара в ближайшее время может зафиксироваться в диапазоне 55–60 рублей, передает Life.ru.

Ранее Центральный банк России представил обновленные официальные курсы основных валют по отношению к рублю на среду, 1 июня. Курс доллара снизился до отметки 61,6 рубля. Курс евро опустился на 1,98 рубля и достиг уровня 62,7 рубля, передает ФАН.

Стоит ли вкладываться в валюту в нынешних условиях, «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.