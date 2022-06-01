В СК составили портрет среднестатистической жертвы педофила

Фото: СК РФ

Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что наиболее часто жертвами педофилов в 2021 году становились девочки в возрасте от 11 до 14 лет, которые живут в городах.

Зампред СК РФ также добавила, что некоторые жертвы страдали от действий родителей.

— При этом половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка, — цитирует Леоненко РИА Новости.

Недавно психолог Александр Коридзе и клинический психолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина рассказали, как защитить ребенка от педофилов и исключить малейший шанс насилия в его отношении. По их словам, чтобы уберечь ребенка от опасности, важно проговорить с ним подобную проблему в обществе, не запугивая, но и не маскируя ее. Также необходимо научить ребенка правилам социальной коммуникации. Нужно объяснить, почему на улице нельзя уходить со взрослыми. Кроме того, не стоит позволять маленьким детям гулять в одиночестве.