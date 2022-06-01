В Подмосковье проведут более 150 спортивно-массовых мероприятий в День защиты детей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В честь Дня защиты детей, который в мире отмечают 1 июня, в Московской области организуют более 150 спортивно-массовых мероприятий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Так, в первый день лета в Луховицах пройдут турниры по футболу и шахматам, а в Люберцах - «Веселые старты» и легкоатлетическая эстафета. Все желающие смогут принять участие в турнире по дворовому футболу, который пройдет на стадионе «Старопавловский» в Павловском Посаде.

Насыщенную программу подготовили в Дзержинском. Здесь пройдет турнир по большому теннису, фестиваль единоборств, баскетбольный турнир.

В Красногорске маломобильных детей ждет спортивный праздник с разнообразной соревновательной и развлекательной программой на стадионе «Зоркий».

Герои мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» поздравят юных пассажиров московского метро с Днем защиты детей. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.