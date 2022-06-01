«Смешарики» и «Фиксики» поздравят пассажиров московского метро с Днем защиты детей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Герои мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» поздравят юных пассажиров московского метро с Днем защиты детей. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Маленьким пассажирам нравится встречать в транспорте знакомых персонажей из мультфильмов, поэтому мы подготовили для них подарок. На протяжении всего дня 1 июня, кроме привычных информационных объявлений на эскалаторах, прозвучат знакомые и любимые голоса героев российской анимации, — рассказал Ликсутов.

Он пояснил, что пожелания интересных поездок с крылатыми фразами героев мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» будут звучать весь день на всех эскалаторных наклонах, в вестибюлях станций метро и на платформах Московского центрального кольца.

Помимо этого, заместитель мэра отметил, что безопасность детей в метро — приоритетная задача.

— Обеспечить безопасность пассажиров, особенно детей, — важная задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Мы регулярно рассказываем о правилах пользования Московским метрополитеном, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров сопровождают группы школьников. Также в метро размещены специальные наклейки на платформах на уровне детского роста, чтобы потерявшиеся дети не уходили далеко, а дождались помощи дежурного по станции. Кроме того, мы запускаем тематические поезда, где герои мультфильмов рассказывают о правилах дорожного движения, — отметил Ликсутов.

Ранее стало известно, что Большой Московский государственный цирк 1 июня, в Международный день защиты детей, проведет специальную праздничную программу для маленьких пациентов, которые лечатся в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.