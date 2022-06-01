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Метрополитен Санкт-Петербурга перейдет на летний режим работы

Ирина Игнатенко
Общество
Метрополитен Санкт-Петербурга перейдет на летний режим работы
Фото: gov.spb.ru

Метрополитен Санкт-Петербурга перейдет на летний режим работы с 1 июня, сообщает издание Nation News.

Изменения в процессе транспортного обслуживания носят сезонный характер и осуществляются два раза в год. В летний период пассажиропоток снижается, так как у школьников и студентов начинаются каникулы, они уезжают за пределы города. Кроме того, начинается активный сезон отпусков. В связи в этим с целью оптимизации перевозок в летние месяцы интервалы движения поездов в метрополитене Северной столицы увеличатся, но незначительно.

Перед началом нового учебного года подземка снова вернется к прежнему графику работы с большей интенсивностью движения поездов.

Наполняемость вагонов при этом будет в пределах нормы — до 170 пассажиров на вагон, передает издание «Невские новости».

Порядок возврата транспортных карт «Тройка» в кассы столичного метрополитена был изменен с 1 июня.

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