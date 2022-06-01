Названы плюсы и минусы параллельного импорта

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Эксперты рассказали, что такое параллельный импорт и в чем его плюсы и минусы.

В начале мая Министерство промышленности и торговли РФ выпустило приказ о списке товаров, которые продавцам разрешено импортировать в страну, минуя согласие владельца бренда. В списке оказались чуть меньше ста категорий товаров.

Как пояснил специалист департамента стратегических исследований Ярослав Островский, параллельный импорт необходим, чтобы не пустели полки магазинов, а ретейлеры и дальше спокойно продолжали работать. При этом сроки поставок сокращаются, передает «МИР 24».

Не стоит путать параллельный импорт с контрабандой.

— Это не подделка, не контрабанда, а такой же оригинальный товар, выпущенный тем же производителем, но предназначенный для другой страны, — пояснил менеджер по электронной торговле Вадим Туча.

Среди минусов параллельного импорта специалисты выделили возможные проблемы с гарантийным обслуживанием товаров и повышение цен.

В России начались онлайн-продажи автозапчастей по параллельному импорту для автотранспорта, ввезенного в Россию без согласия правообладателей. Запчасти привозят в страну из стран Азии, Европы и СНГ.

Источник: mir24.tv.