Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Названы плюсы и минусы параллельного импорта

Ирина Игнатенко
Экономика
Названы плюсы и минусы параллельного импорта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Эксперты рассказали, что такое параллельный импорт и в чем его плюсы и минусы.

В начале мая Министерство промышленности и торговли РФ выпустило приказ о списке товаров, которые продавцам разрешено импортировать в страну, минуя согласие владельца бренда. В списке оказались чуть меньше ста категорий товаров.

Как пояснил специалист департамента стратегических исследований Ярослав Островский, параллельный импорт необходим, чтобы не пустели полки магазинов, а ретейлеры и дальше спокойно продолжали работать. При этом сроки поставок сокращаются, передает «МИР 24».

Не стоит путать параллельный импорт с контрабандой.

— Это не подделка, не контрабанда, а такой же оригинальный товар, выпущенный тем же производителем, но предназначенный для другой страны, — пояснил менеджер по электронной торговле Вадим Туча.

Среди минусов параллельного импорта специалисты выделили возможные проблемы с гарантийным обслуживанием товаров и повышение цен.

В России начались онлайн-продажи автозапчастей по параллельному импорту для автотранспорта, ввезенного в Россию без согласия правообладателей. Запчасти привозят в страну из стран Азии, Европы и СНГ.

Источник: mir24.tv.

оборот товаров поставки Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте