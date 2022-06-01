Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Араз Салехов
Город
Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 июня, поздравил жителей города с Днем защиты детей.

— День защиты детей — это день защиты нашего будущего. Спасибо всем, кто воспитывает детей с любовью и уважением, — отметил глава города.

При этом он добавил, что будущее России зависит от подрастающего поколения. В связи с этим в городе идет масштабное развитие и строительство современных детсадов, школ, спортивных объектов и детских поликлиник.

По его словам, юные москвичи могут бесплатно получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь. Помимо этого, каждому ребенку доступны кружки, секции и детские технопарки. Мэр напомнил, что в столице создана самая крупная сеть творческого образования в мире.

В своем Telegram-канале глава города также уделил внимание поддержке московским семьям. Так, родители юных горожан могут рассчитывать на пособия или помощь в поиске работы в период временных трудностей.

В среду, 1 июня, мэр объявил об учреждении знака отличия «Волонтер Москвы». Знак отличия «Волонтер Москвы» будет создан из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. Так, на лицевой стороне знака расположено рельефное изображение основного элемента герба Москвы — святого Георгия Победоносца, на оборотной стороне — надпись «Волонтер Москвы», выполненная рельефными буквами в две строки.

В День защиты детей герои мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» поздравят юных пассажиров московского метро. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пожелания интересных поездок с крылатыми фразами героев мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» будут звучать весь день на всех эскалаторных наклонах, в вестибюлях станций метро и на платформах Московского центрального кольца.

Москва Сергей Собянин Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте