Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 июня, поздравил жителей города с Днем защиты детей.

— День защиты детей — это день защиты нашего будущего. Спасибо всем, кто воспитывает детей с любовью и уважением, — отметил глава города.

При этом он добавил, что будущее России зависит от подрастающего поколения. В связи с этим в городе идет масштабное развитие и строительство современных детсадов, школ, спортивных объектов и детских поликлиник.

По его словам, юные москвичи могут бесплатно получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь. Помимо этого, каждому ребенку доступны кружки, секции и детские технопарки. Мэр напомнил, что в столице создана самая крупная сеть творческого образования в мире.

В своем Telegram-канале глава города также уделил внимание поддержке московским семьям. Так, родители юных горожан могут рассчитывать на пособия или помощь в поиске работы в период временных трудностей.

В среду, 1 июня, мэр объявил об учреждении знака отличия «Волонтер Москвы». Знак отличия «Волонтер Москвы» будет создан из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. Так, на лицевой стороне знака расположено рельефное изображение основного элемента герба Москвы — святого Георгия Победоносца, на оборотной стороне — надпись «Волонтер Москвы», выполненная рельефными буквами в две строки.

В День защиты детей герои мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» поздравят юных пассажиров московского метро. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пожелания интересных поездок с крылатыми фразами героев мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» будут звучать весь день на всех эскалаторных наклонах, в вестибюлях станций метро и на платформах Московского центрального кольца.