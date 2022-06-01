Вильфанд поделился прогнозом на урожай в Подмосковье

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Холодный май обеспечит хороший урожай основных сельскохозяйственных культур в Московской области. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, холодный май не нравился многим жителям региона, но он будет способствовать хорошему урожаю зерновых, так как в почве накопилось много влаги.

— Есть даже поговорка: «Май холодный — год хлебородный». При холодном мае не происходит испарения влаги из почвы. В противном случае, если бы май был жарким и засушливым, возникли бы проблемы засухи, — пояснил синоптик в комментарии «Радио 1».

Вильфанд также добавил, что июнь в Московском регионе ожидается теплым, с умеренными осадками. Средняя месячная температура прогнозируется около и даже несколько выше нормы. Количество осадков будет умеренным.

В первый день лета в Подмосковье ожидается теплая погода с небольшими кратковременными дождями. Воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, сообщает РИАМО.

Июнь в Москве выдастся относительно теплым, но небольшие осадки все же ожидаются в столичном регионе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.