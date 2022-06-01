Российская армия сбила украинский самолет Су-25 в районе Донецка

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ сбили самолет Су-25 ВСУ рядом с Донецком и вертолет Ми-8 неподалеку от Харькова. Об этом в среду, 1 июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

По его словам, российская армия также поразила семь украинских беспилотников и две ракеты РСЗО «Смерч», передает газета «Известия».

До этого стало известно, что российская армия уничтожила замаскированную технику ВСУ с помощью РСЗО «Ураган» по целеуказанию от беспилотного летательного аппарата «Орлан». Батарея РСЗО калибром 220 миллиметров получила от операторов беспилотника координаты укрепленных позиций украинской армии. В результате удара были уничтожены бронетехника и живая сила ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.