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Терапевт дал советы по поддержанию молодости и красоты

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт дал советы по поддержанию молодости и красоты
Фото: Pixabay

Терапевт Тимур Асанов дал советы по поддержанию молодости и красоты, которые актуальны в любом возрасте.

Первое, что отметил врач, — необходимость проходить регулярное обследование у основных специалистов, чтобы вовремя диагностировать заболевания и начать лечение. Также необходимы ежедневные занятия спортом, чтобы держать мышцы в тонусе, и правильное питание. Не стоит есть фастфуд, пить алкогольные напитки.

В течение дня стоит уделить внимание правильному дыханию.

— Делайте глубокие вдохи через нос, задерживайте воздух в легких на три секунды, а затем через рот выдыхайте. Это поможет вам проще переживать стресс, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Еще один совет от специалиста: каждый вечер примерно пятнадцать минут уделять воспоминаниям о счастливых моментах.

До этого стоматолог-терапевт Елена Ремезова рассказала, что справиться с зубной болью помогут не только медицинские препараты, но и бытовые средства. Например, соль, сода или минеральная вода.

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