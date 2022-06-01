Кремль допустил встречу Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ

Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским априори не исключена, однако она должна быть подготовлена и финализирована соответствующим документом. Об этом в среду, 1 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтоб финализировать некий документ, а работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась, — отметил Песков.

По его словам, работа над таким документом в настоящее время была приостановлена, передает РИА Новости.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российской стороной противоречат тому факту, что переговорный процесс был заморожен по инициативе Киева.

До этого глава российской делегации на переговорах и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров. Он отметил, что Россия всегда выступала за диалог с Киевом и никогда не отказывалась от него.