Песков прокомментировал поставки Украине оружия из США

Фото: Администрация президента РФ

Поставки американского вооружения на Украину не дают возможность пробудить у Киева желания возобновлять мирные переговоры. Об этом в среду, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы уже говорили, здесь нового ничего нет. Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры, — отметил он.

При этом представитель Кремля добавил, что правительство России относится к данном процессу негативно, сообщает РИА Новости.

Напомним, что на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО). Так, власти киевского режима заявляют о нехватке подобного вооружения в боях на востоке страны.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти ФРГ приняли решение поставить Киеву системы ПВО IRIS-T. По его словам, поставки будут реализованы в ближайшие недели. К слову, IRIS-T является самой современной системой ПВО в немецком военном арсенале.