Германия поставит Украине систему ПВО IRIS-T

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти ФРГ приняли решение поставить Киеву системы ПВО IRIS-T. Об этом он заявил в среду, 1 июня.

По его словам, поставки будут реализованы в ближайшие недели.

Он также рассказал, что IRIS-T является самой современной системой ПВО в немецком военном арсенале. Шольц подытожил, что Германия также поставит Украине радарные системы, передает РИА Новости.

27 мая посол Украины в ФРГ Андрей Мельник высмеял военную помощь, которую Германия оказывает Украине. В своем микроблоге он опубликовал фото, на котором улитка передвигается с приклеенным к панцирю патроном. Он добавил, что фото ему отправил член украинского правительства.

До этого сообщалось, что на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО). Позже представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне изучают варианты поставок Украине вооружений, которые помогут Киеву. Однако вопрос о поставке ракет дальнего действия не поднимается.