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Москвичам напомнили о правилах переоформления субсидий на коммунальные услуги

Антон Махов
Город
Москвичам напомнили о правилах переоформления субсидий на коммунальные услуги
Фото: Иванко Игорь/АГН Москва

Департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы напомнил о правилах переоформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно постановлению Правительства России от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» субсидию дают на полгода. По истечении срока ее нужно переоформить на следующие шесть месяцев.

К примеру, если 31 мая истекает шестимесячный срок предоставления субсидии, то с 16 мая по 15 июня необходимо переоформить ее на новый срок.

Исключением являются семьи из неработающих пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода в виде дивидендов или других выплат и сведения о которых «Городской центр жилищных субсидий» не может получить из межведомственных запросов.

Таким семьям не нужно подавать заявление каждые полгода, субсидия продлевается с помощью обмена данными между Пенсионным фондом России или Департаментом соцзащиты.

Также в департаменте напоминают, что в Москве на сегодняшний день более 550 тысяч семей получают государственную помощь при оплате ЖКУ. Она предоставляется семьям, которые тратят на коммунальные услуги больше 10 процентов от совокупного дохода. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в столице на 10 процентов.

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