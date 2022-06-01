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Суд вынес приговор по делу о присвоении коммуникаций коттеджного поселка в Подмосковье

Анастасия Колоскова
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о присвоении коммуникаций коттеджного поселка в Подмосковье
Фото: пресс-служба суда

Суд признал виновным москвича в присвоении мошенническим путем права собственности на объекты инженерных сетей коттеджного поселка в Химках. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора москвичу, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — рассказала она.

Суд установил, что в коттеджном поселке «Удачное», построенном в городском округе Химки в период с 2000 по 2004 годы, внезапно в сентябре 2017 года отключили воду. Мужчина, представившийся как собственник всех коммуникаций поселка, потребовал от собственников каждой квартиры единоразовый платеж в размере 23 тысяч евро, а потом по 10 евро в месяц с каждого человека ежемесячно за пользование водой. Он заявил, что в противном случае в поселке будут полностью отключены света, вода и газ. Местные жители обратились с заявлением к руководству ГСУ СК России по Московской области.

После проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества и установили все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что мужчина неофициально работал на стройке коттеджного поселка. Узнав о завершении строительства, он изготовил фиктивные договоры о якобы инвестировании им личных денежных средств в строительство инженерных сетей поселка. Воспользовавшись фиктивными документами, он зарегистрировал на свое имя право собственности на объекты инженерных сетей коттеджного поселка. Ущерб от его действий для администрации города Сходни Химкинского городского округа составил более 8,5 миллиона рублей.

Потерпевшими по уголовному делу признали 45 жильцов коттеджного поселка. На собственность обвиняемого на общую сумму 9 миллионов рублей наложили арест.

С учетом состояния здоровья подсудимого суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Представитель ведомства отметила, что приговор в законную силу не вступил.

27 мая Ольга Врадий сообщила об обвинительном вердикте по уголовному делу в отношении членов банды черных риелторов.

Уголовные дела Суды Мошенничество
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