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Песков заявил, что жители Донбасса сами примут решение о своем будущем

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что жители Донбасса сами примут решение о своем будущем
Фото: Администрация президента РФ

Население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей должно будет самостоятельно принять решение о судьбе своих регионов. Об этом в среду, 1 июня, сообщил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков.

— Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее, и как раз жители двух государств — ЛНР и ДНР — и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем, — заявил он.

Пресс-секретарь главы государства также выразил уверенность в том, что жители этих регионов примут самое лучшее для себя решение, передает РИА Новости.

В этот же день секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории ЛНР и ДНР войдут в состав России.

19 мая глава военно-гражданской администрации Херсонской области (ВГА) Владимир Сальдо заявил, что регион в перспективе войдет в состав России. Кроме того, власти региона и его жители рассматривают РФ, как «свою страну».

Дмитрий Песков Россия Донбасс
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