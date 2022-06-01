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Более миллиона рублей вынесли серийные грабители из магазинов Подмосковья

Елена Самойлова
Происшествия
Более миллиона рублей вынесли серийные грабители из магазинов Подмосковья
Фото: shutterstock

Подмосковные полицейские задержали мужчин, подозреваемых в серии краж из платежных терминалов на сумму более миллиона рублей. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, ночью злоумышленники отжали дверь и проникли в продуктовый магазин в поселке Дрожжино. Затем они взломали платежный терминал и похитили оттуда почти 300 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по Ленинскому городскому округу правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 25 и 33 лет по подозрению в совершении преступления.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Их отпечатки пальцев совпали со следами на инструментах, найденных в магазине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Видновский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

— Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к семи аналогичным эпизодам, совершенным на территориях Подольска, Красногорска, Мытищ, Истры и Пушкино. Сумма ущерба составила около миллиона рублей, — заключила Петрова.

Накануне, 31 мая, сообщалось о том, что пожилой москвич угнал автомобиль ВАЗ на юго-западе Москвы.

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