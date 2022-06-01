Более миллиона рублей вынесли серийные грабители из магазинов Подмосковья

Подмосковные полицейские задержали мужчин, подозреваемых в серии краж из платежных терминалов на сумму более миллиона рублей. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, ночью злоумышленники отжали дверь и проникли в продуктовый магазин в поселке Дрожжино. Затем они взломали платежный терминал и похитили оттуда почти 300 тысяч рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий по Ленинскому городскому округу правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 25 и 33 лет по подозрению в совершении преступления.
Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Их отпечатки пальцев совпали со следами на инструментах, найденных в магазине.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Видновский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
— Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к семи аналогичным эпизодам, совершенным на территориях Подольска, Красногорска, Мытищ, Истры и Пушкино. Сумма ущерба составила около миллиона рублей, — заключила Петрова.
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