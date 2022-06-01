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Свыше 130 семей переедут в новостройку по реновации на востоке Москвы

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 130 семей переедут в новостройку по реновации на востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Измайловский проезд, 5к1 Карта всех событий

В столичном районе Измайлово в новостройку по программе реновации переедут свыше 130 семей. Об этом в среду, 1 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Накануне сотрудники департамента городского имущества вручили москвичам из двух пятиэтажек на 7-й Парковой улице письма с предложениями равнозначных квартир в новостройке, расположенной по адресу Измайловский проезд, дом 5, корпуса 1–4. В результате 131 семья сможет переехать в современное комфортное жилье, — отметил он.

При этом глава столичного департамента уточнил, что для переезда необходимо подать заявления с согласиями на переселение и полные пакеты документов для подготовки в центр информирования, который открыт на первом этаже нового дома, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что 31 мая началось расселение четырех пятиэтажек в районе Люблино. На первом этаже новостройки смогут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса. Также в новом доме будет открыт центр информирования по переселению.

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