Жители четырех домов в районе Люблино переедут по программе реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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В районе Люблино 31 мая начнется расселение четырех пятиэтажек. Новые квартиры получат более 650 москвичей. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Трехсекционный дом построен по индивидуальному проекту. В новостройке 324 квартиры. Дом отличается стильными фасадами, в которых удачно применено сочетание коричневого и белого цветов, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На первом этаже новостройки смогут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса. Также в новом доме будет открыт центр информирования по переселению.

Левкин отметил, что всего в Люблине количество расселяемых домов достигло отметки 30 зданий. Всего в районе планируют расселить 152 дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент по программе реновации переехали в новые квартиры жители 200 домов. С начала реализации были переданы под заселение 175 новостроек общей площадью квартир более 2,2 миллиона квадратных метров.