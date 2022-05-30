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Жители четырех домов в районе Люблино переедут по программе реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители четырех домов в районе Люблино переедут по программе реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Ставропольская улица, 23/1 Карта всех событий

В районе Люблино 31 мая начнется расселение четырех пятиэтажек. Новые квартиры получат более 650 москвичей. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Трехсекционный дом построен по индивидуальному проекту. В новостройке 324 квартиры. Дом отличается стильными фасадами, в которых удачно применено сочетание коричневого и белого цветов, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На первом этаже новостройки смогут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса. Также в новом доме будет открыт центр информирования по переселению.

Левкин отметил, что всего в Люблине количество расселяемых домов достигло отметки 30 зданий. Всего в районе планируют расселить 152 дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент по программе реновации переехали в новые квартиры жители 200 домов. С начала реализации были переданы под заселение 175 новостроек общей площадью квартир более 2,2 миллиона квадратных метров.

Жилье Москва Реновация
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