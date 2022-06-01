«Мама приучила быть честным»: Губерниев объяснил, почему все время со всеми ссорится

Фото: Youtube / RTVI развлечения

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, почему вокруг него часто происходят скандалы.

— Просто я никогда не был придворным журналистом, — объяснил свою точку зрения Губерниев в интервью для YouTube-канала RTVI.

Он напомнил, что журналисты по роду своей деятельности должны задавать вопросы, но не все с радостью готовы на них отвечать.

— Главы федераций не любят отвечать, они привыкли жить в комфорте и в условиях, когда их все гладят по шерстке и говорят, какие они классные. Мы — журналисты, мы — четвертая власть, поэтому обязаны обращать внимание на проблемы в стране, в спорте, ругать нерадивых руководителей или, наоборот, хвалить. Правду говорить легко и приятно, а я не врун, меня мама приучила быть честным, — высказался Губерниев.

Он вспомнил конфликт между ним и Ольгой Бузовой, который произошел в прямом эфире, однако напомнил, что он его удалил: подарил теледиве большой букет цветов, три тома «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» и коробку конфет с коньяком.

Напомним, что комментатор в прямом эфире спросил Ольгу Бузову, пьет ли она по утрам коньяк. Девушка разрыдалась и сильно обиделась на слова Губерниева.