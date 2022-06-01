Эксперт предупредил Данию о катастрофе из-за отказа от оплаты российского газа в рублях

Фото: depositphotos

Без российского газа европейские страны, в том числе Данию, ждет катастрофа. Об этом в среду, 1 июня, заявил профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен.

Он уточнил, что решение Москвы приостановить поставки является «прозрачным намеком» для Запада.

— Мы должны понимать, что Россия может взять и отключить газ всей Европе уже завтра. Если продолжится в том же духе, ситуация изменится. Могут возникнуть перебои. Тогда придется запускать чрезвычайный план. Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок, — отметил профессор.

По словам эксперта, датские хозяйства, обогреваемые газом, по закону числятся защищенными потребителями, но в подобных условиях Копенгаген должен будет скорее запустить переход на альтернативные энергоносители, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что германский энергоконцерн Uniper в конце мая заплатил по счету за поставки российского газа по новой системе, предложенной Москвой. Отмечается, что Uniper платит в евро в соответствии с новым платежным механизмом.

Также политолог Дмитрий Журавлев перечислил страны, которые уже согласились на оплату газа в рублях. Он подчеркнул, что изначальный отказ европейских стран платить в рублях связан с желанием сохранить выгоду.