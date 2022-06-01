Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эксперт предупредил Данию о катастрофе из-за отказа от оплаты российского газа в рублях

Лейла Алиева
В мире
Эксперт предупредил Данию о катастрофе из-за отказа от оплаты российского газа в рублях
Фото: depositphotos

Без российского газа европейские страны, в том числе Данию, ждет катастрофа. Об этом в среду, 1 июня, заявил профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен.

Он уточнил, что решение Москвы приостановить поставки является «прозрачным намеком» для Запада.

— Мы должны понимать, что Россия может взять и отключить газ всей Европе уже завтра. Если продолжится в том же духе, ситуация изменится. Могут возникнуть перебои. Тогда придется запускать чрезвычайный план. Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок, — отметил профессор.

По словам эксперта, датские хозяйства, обогреваемые газом, по закону числятся защищенными потребителями, но в подобных условиях Копенгаген должен будет скорее запустить переход на альтернативные энергоносители, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что германский энергоконцерн Uniper в конце мая заплатил по счету за поставки российского газа по новой системе, предложенной Москвой. Отмечается, что Uniper платит в евро в соответствии с новым платежным механизмом.

Также политолог Дмитрий Журавлев перечислил страны, которые уже согласились на оплату газа в рублях. Он подчеркнул, что изначальный отказ европейских стран платить в рублях связан с желанием сохранить выгоду.

Дания Россия поставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте