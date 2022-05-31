Политолог Журавлев перечислил страны, которые уже согласились на оплату газа в рублях

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Некоторые страны не будут платить за российский газ рублями, так как это противоречит их политическим интересам. При этом ряд европейских государств уже готов или планирует согласиться на предложенную Россией схему, чтобы избежать социальных и экономических трудностей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, изначальный отказ европейских стран платить в рублях связан с желанием сохранить выгоду.

— По душе они бы все отказались, если бы получилось. Почему они так дружно и отказались поначалу: оплата в рублях дает нам дополнительные бонусы, а им — дополнительные минусы. Рубль дорожает, а евро — падает, — пояснил политолог.

Как отметил специалист, оплата газа в рублях может привести к росту цен в магазинах. Население стран может обидеться в случае, если правительство откажется закупать газ, но также не обрадуется инфляции, уверен собеседник «ВМ».

Ряд государств до сих пор не поддерживает схему оплаты в рублях и, скорее всего, не согласится на нее, подчеркнул Журавлев.

— Бенилюкс (союз, в который входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург — прим. «ВМ»), как самая проамериканская часть, сильнее всех держится. Англичане, естественно, не будут платить. Для них это политическая история: они, как и американцы, уверены, что санкции нас убьют, мы рухнем. Поляки, прибалты, чехи точно платить не будут. Румыны — не знаю, но они так мечтают присоединить Молдавию, что ради этого могут потерпеть и без газа. Для них это, как и для поляков, — вопрос политический, — рассказал эксперт.

Относительно безболезненно отказаться от российского газа могут только небольшие государства, в которые можно доставить газ при помощи танкеров, например, страны Прибалтики. Именно поэтому многие крупные страны сначала отказались платить в рублях, но потом передумали, отметил эксперт. В частности, так поступила Италия, которая наравне с Германией является крупнейшей экономикой Европы.

Отказ от российского газа означал бы значительные проблемы в автопроме Италии, уверен собеседник «ВМ».

— Промышленность требует дополнительных энергоресурсов. Одно дело, у вас нет энергии отапливать дома (летом не сильно и надо), а вот если металлургия остановится? Без этого не будет автомобилестроения, чем, собственно, Италия и живет: север Италии — крупные заводы, — подчеркнул специалист.

Германия в сложившейся ситуации «скрипит зубами» и не понимает, как поступить, чтобы не вступить в конфликт с Америкой, заметил Журавлев. На немецких производствах занято большое количество людей. Если Германия откажется от российского газа, это приведет к появлению социальных и экономических проблем. Пока ситуацию спасает Венгрия, которая не только сама согласна платить в рублях, но также из-за собственных интересов не дает ЕС ввести эмбарго, подчеркнул эксперт.

Франция также будет пытаться сохранить российский газ, уверен собеседник «ВМ».

— Франция вроде бы сначала сказала, что на усмотрение бизнеса (с намеком на то, чтобы оставались), потом сказала уходить. А сейчас начинаются разговоры о том, что уходить надо не очень быстро. Думаю, французские компании «нарожают» дочек с регистрацией в какой-нибудь Швейцарии и на Багамах, и эти дочки будут качать газ, — заключил Журавлев.

Газпром сообщил о полном прекращении поставок газа нидерландской компании GasTerra. Об этом стало известно во вторник, 31 мая. В компании пояснили, что причиной приостановки поставок послужило нежелание второй стороны оплачивать голубое топливо в рублях.