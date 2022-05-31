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Газпром подтвердил прекращение поставок газа нидерландской компании GasTerra

Полина Долганова
В мире
Газпром подтвердил прекращение поставок газа нидерландской компании GasTerra
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В российской компании «Газпром» сообщили о полном прекращении поставок газа нидерландской компании GasTerra. Об этом стало известно во вторник, 31 мая.

В Газпроме уточнили, что причиной приостановки поставок послужило нежелание второй стороны оплачивать голубое топливо в рублях.

— Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы, — напомнили в российской компании.

Нидерландская компания GasTerra отказалась платить за поставляемый в страну российский газ в рублях. Такое решение, как уточняется, было принято из-за нежелания GasTerra способствовать обходу антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Кроме того, оплата в рублях будет представлять определенные финансовые риски, на которые компания не готова идти.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Российский лидер отметил, что государства Запада теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

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