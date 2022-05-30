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Нидерландская Gasterra отказалась платить за российский газ в рублях

Евгений Белоусов
В мире
Нидерландская Gasterra отказалась платить за российский газ в рублях
Фото: Pixabay

Нидерландская компания Gasterra отказалась платить за поставляемый в страну российский газ в рублях. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— Gasterra решила не выполнять односторонние платежные требования Газпрома. В ответ Газпром заявил об остановке поставок в Нидерланды с 31 мая, — говорится в сообщении.

Как объяснили в компании, такое решение было принято из-за нежелания Gasterra способствовать обходу антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Кроме того, оплата в рублях будет представлять определенные финансовые риски, на которые компания не готова идти, передает Lenta.ru.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Российский лидер отметил, что государства Запада теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Нидерланды Россия Энергетика
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