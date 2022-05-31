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Uniper впервые совершил платеж за газ по новой Московской схеме

Лейла Алиева
Экономика
Uniper впервые совершил платеж за газ по новой Московской схеме
Фото: shutterstock

Германский энергоконцерн Uniper в конце мая заплатил по счету за поставки российского газа по новой системе, предложенной Москвой. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в компании.

— Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым платежным механизмом, — заявили в компании.

Также там отметили, что способ оплаты соблюдает санкционный режим против РФ и обеспечивает выполнение контрактов, передает ТАСС.

До этого стало известно, что итальянская нефтегазовая группа Eni собирается оплатить российский газ в мае, даже если расчеты будут проводиться в рублях. Отмечается, что эту готовность отражает переговорные усилия Газпрома. Такие платежи не имеют прямого отношения к Центральному банку России и не нарушают санкций Евросоюза.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что страны ЕС тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза.

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