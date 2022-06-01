Киркоров рассказал о неудачной попытке поступления в ГИТИС

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Популярный российский певец Филипп Киркоров рассказал, как провалил попытку поступить в ГИТИС в 18-летнем возрасте.

По словам исполнителя, он не стал просить протекцию у знаменитого отца, хотя в учебном заведении тогда работали преподаватели, у которых учился Киркоров-старший. Певец признался, что был абсолютно уверен в собственной гениальности и считал, что его возьмут «с лету».

— Выучил басенку, прозу, какой-то романс — «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Почему этот романс? Потому что мне нравился Сергей Захаров, а он этот романс очень красиво пел, — вспоминает король российской эстрады.

Он отметил, что даже не прошел во второй тур отбора, хотя окончил школу с золотой медалью.

Артист пояснил, что для отбора необходимо было продемонстрировать танцевальные и вокальные способности.

— Я все делал. У меня было милое личико, я был симпатичным, но делал все на уровне глухой самодеятельности, конечно, — цитирует Киркорова mk.ru.

Певец убежден, что причиной его неудачи стала личная антипатия членов приемной комиссии.

После этого провала Киркорову удалось стать студентом Гнесинского училища.

До этого Киркоров огорчился из-за отмены своих концертов в городах на Северном Кавказе. По словам исполнителя, он готовился к выступлениям и хотел увидеться с кавказскими зрителями. Артист уверен, что в этом решении организаторов есть отголоски скандала, возникшего из-за его выступления на кресте во время одного из концертов.

Музыкант сравнил себя с Мадонной: поп-исполнительница также подверглась гонениям из-за номера в шоу-программе Confessions в середине 2000-х.