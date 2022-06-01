Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Московское отделение «Единой России» начало подготовку к муниципальной кампании

Георгий Соланович
Город
Московское отделение «Единой России» начало подготовку к муниципальной кампании
Фото: Пресс-служба (МГРО) Единой России

Замсекретаря московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России» Кирилл Щитов провел совещание координаторов партийных проектов по работе во время избирательной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе столичного отделения партии в среду, 1 июня.

— В Москве во главе партийных проектов стоят уважаемые люди с большим политическим опытом, с высокими компетенциями. Это лидеры общественного мнения в различных сферах и отраслях. Среди них есть как городские депутаты, так и сенаторы, депутаты Госдумы РФ. <...> Всем нам, координаторам и председателям общественных советов партпроектов, необходимо активно включиться в муниципальную избирательную кампанию, поддержать наших кандидатов и подготовить реальные эффективные инструменты для их продвижения, — подчеркнул Щитов.

По его словам, региональное отделение партии вплотную подошло к старту активной избирательной кампании и готово в полной мере задействовать партийные проекты для помощи кандидатам. Председатель совместного оперштаба по поддержке столичной экономики, председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что «Единая Россия» на данный момент принимает все необходимые меры для противодействия антироссийским санкциям и занимается поддержкой малого и среднего бизнеса.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число самозанятых во всех сферах экономики столицы превысило один миллион человек.

партия «Единая Россия» Москва Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте