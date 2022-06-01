Московское отделение «Единой России» начало подготовку к муниципальной кампании

Фото: Пресс-служба (МГРО) Единой России

Замсекретаря московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России» Кирилл Щитов провел совещание координаторов партийных проектов по работе во время избирательной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе столичного отделения партии в среду, 1 июня.

— В Москве во главе партийных проектов стоят уважаемые люди с большим политическим опытом, с высокими компетенциями. Это лидеры общественного мнения в различных сферах и отраслях. Среди них есть как городские депутаты, так и сенаторы, депутаты Госдумы РФ. <...> Всем нам, координаторам и председателям общественных советов партпроектов, необходимо активно включиться в муниципальную избирательную кампанию, поддержать наших кандидатов и подготовить реальные эффективные инструменты для их продвижения, — подчеркнул Щитов.

По его словам, региональное отделение партии вплотную подошло к старту активной избирательной кампании и готово в полной мере задействовать партийные проекты для помощи кандидатам. Председатель совместного оперштаба по поддержке столичной экономики, председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что «Единая Россия» на данный момент принимает все необходимые меры для противодействия антироссийским санкциям и занимается поддержкой малого и среднего бизнеса.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число самозанятых во всех сферах экономики столицы превысило один миллион человек.