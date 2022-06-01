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Инна Святенко: Награждение лучших волонтеров Москвы памятным знаком станет хорошей городской традицией

Араз Салехов
Город
Инна Святенко: Награждение лучших волонтеров Москвы памятным знаком станет хорошей городской традицией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Награждение лучших волонтеров столицы памятным знаком станет хорошей городской традицией. Таким мнением в среду, 1 июня, поделилась сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

— В Москве волонтерскому движению уделяется значительное внимание: работает ресурсный центр «Мосволонтер», растет сеть окружных центров для добровольческой активности — один работает в Зеленограде, второй недавно открылся на западе Москвы, и впереди еще много новых, перспективных площадок. В движение приходит все больше людей, и выделить лучших из них, поощрить их работу крайне важно, — отметила она.

При этом парламентарий добавила, что наличие такой награды даст возможность привлечь внимание к хорошим идеям и практикам, которые нужны городу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил об учреждении знака отличия «Волонтер Москвы». Обладателями подобной награды могут стать не более 30 человек в год. Отбирать кандидатов для получения награды будет экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.

Помимо этого, заместитель мэра города Наталья Сергунина заявила, что в столице открылся новый волонтерский окружной центр. В новом окружном центре могут собираться добровольцы Западного административного округа. Сам объект находится по адресу Беловежская улица, 83.

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