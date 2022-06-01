Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Ужасные последствия: чем опасен клещевой боррелиоз

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Чем опасен клещевой боррелиоз
Фото: Pixabay

По данным Роспотребнадзора, москвичи стали чаще заболевать боррелиозом после укуса клещей. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, заболевание может долгое время протекать бессимптомно, но привести к ужасным последствиям.

По словам эксперта, одним из первых признаков, сигнализирующих о заражении после укуса, является обширное покраснение.

— Обязательно наблюдайте за местом укуса в следующие несколько дней. По моему опыту, покраснение чаще всего говорит о заражении боррелиозом. Однако его масштабы зависят от количества поступившей в организм инфекции, — рассказал Жемчугов.

Специалист предупредил, что боррелиоз долгое время может протекать бессимптомно. Но впоследствии наступит запущенная стадия заболевания, которую вылечить гораздо сложнее.

— Заболевание характеризуется ужасными головными болями, онемением ног и рук и ломотой в суставах. Также оно может отразиться на сердце и печени. Клещевой боррелиоз лечат антибиотиками. Длительность терапии зависит от своевременного обнаружения и масштабов распространения инфекции, — пояснил иммунолог.

Жемчугов подчеркнул, что без должного лечения человек может остаться инвалидом и полностью потерять работоспособность. Однако летальных случаев от этой болезни не зафиксировано. Вакцины от заболевания не существует, заключил врач.

Также Жемчугов объяснил, как защититься от клещей в городе. По его словам, в наши дни клещи живут и в жилых дворах, и на детских площадках.

Диагностика Клещи боррелиоз
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте