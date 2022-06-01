Чем опасен клещевой боррелиоз

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По данным Роспотребнадзора, москвичи стали чаще заболевать боррелиозом после укуса клещей. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, заболевание может долгое время протекать бессимптомно, но привести к ужасным последствиям.

По словам эксперта, одним из первых признаков, сигнализирующих о заражении после укуса, является обширное покраснение.

— Обязательно наблюдайте за местом укуса в следующие несколько дней. По моему опыту, покраснение чаще всего говорит о заражении боррелиозом. Однако его масштабы зависят от количества поступившей в организм инфекции, — рассказал Жемчугов.

Специалист предупредил, что боррелиоз долгое время может протекать бессимптомно. Но впоследствии наступит запущенная стадия заболевания, которую вылечить гораздо сложнее.

— Заболевание характеризуется ужасными головными болями, онемением ног и рук и ломотой в суставах. Также оно может отразиться на сердце и печени. Клещевой боррелиоз лечат антибиотиками. Длительность терапии зависит от своевременного обнаружения и масштабов распространения инфекции, — пояснил иммунолог.

Жемчугов подчеркнул, что без должного лечения человек может остаться инвалидом и полностью потерять работоспособность. Однако летальных случаев от этой болезни не зафиксировано. Вакцины от заболевания не существует, заключил врач.

Также Жемчугов объяснил, как защититься от клещей в городе. По его словам, в наши дни клещи живут и в жилых дворах, и на детских площадках.