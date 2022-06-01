Фото: Администрация президента РФ

Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, совершивших героические поступки. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения несовершеннолетних, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников, а также в предотвращении правонарушений, — рассказала она.

В мероприятии, приуроченному к Международному дню защиты детей, приняли участие 18 юных граждан из 14 регионов России, передает «МВД Медиа».

До этого столичные школьники в День защиты детей рассказали о том, как помогли людям, оказавшимся в сложной ситуации. Так, одиннадцатиклассники школы № 2200 Кирилл Бабич, Евгений Бахарев и Павел Комиссаров в ноябре прошлого года самостоятельно задержали вора до приезда полиции. Кроме того, Марина Дорохина из кадетского класса школы № 1101 помогла мужчине, у которого остановилось сердце, чем буквально спасла ему жизнь.