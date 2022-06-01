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Московские школьники рассказали, как помогали людям в сложных ситуациях

Антон Махов
Город
Московские школьники рассказали, как помогали людям в сложных ситуациях
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские школьники в День защиты детей рассказали, как помогли людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Марина Дорохина из кадетского класса школы № 1101 помогла мужчине, у которого остановилось сердце, чем буквально спасла ему жизнь. Марину наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Девочка умеет оказывать первую помощь и рекомендовала всем овладеть этим навыком.

Одиннадцатиклассники школы № 2200 Кирилл Бабич, Евгений Бахарев и Павел Комиссаров в ноябре прошлого года самостоятельно задержали вора до приезда полиции.

Это случилось на 13-й Парковой улице, где они стали случайными свидетелями того, как неизвестный отобрал у 85-летней женщины сумку. Преступник недооценил подростков, которые оказались поблизости. Павел Комиссаров, один из храбрых школьников, рассказал, что ни на секунду не сомневался в своих действиях. За готовность бескорыстно прийти на помощь ребят наградили нагрудными знаками «Горячее сердце».

Ученик 10-го класса школы № 1409 и юнармеец Михаил Гришин спас своего друга Семена, оказав ему доврачебную помощь. Медики сказали, что если бы не действия Миши, все закончилось бы намного хуже. Друзья катились с горки и врезались в бетонное ограждение. Семен сильно пострадал и потерял сознание от удара. За спасение друга Мишу наградили памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество», сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее подмосковные школьники рассказали о победе на Азиатской олимпиаде по физике.

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