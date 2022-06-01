The Guardian: Негативное отношение к России ярко выражено только на Западе

Фото: МИД РФ

Негативное отношение к России характерно только для стран Запада, придерживающихся модели либеральной демократии. Об этом в среду, 1 июня, сообщает газета The Guardian.

К такому выводу пришли после ежегодного международного опроса общественного мнения, в котором участвовали респонденты из 52 стран Европы, Азии, Африки, а также Северной и Латинской Америки.

Негативное отношение к России наблюдается у жителей Польши, Украины, Португалии, Швеции, Италии, Великобритании, США и Германии. Больше всего отрицательно настроенных по отношению к РФ респондентов оказалось в Польше — 87 процентов опрошенных в стране.

Однако опрошенные жители Китая, Индии, Индонезии, Египта, Вьетнама, Алжира, Марокко, Малайзии, Пакистана, а также Саудовской Аравии высказались положительно о России, передает ТАСС.

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну. Он отметил, что западная сторона надолго «отменила Россию». Глава МИД также уточнил, что во многих западных странах появилась «бытовая русофобия», которая поддерживается правительством.

27 марта в Брюсселе прошел митинг против русофобии и притеснения русскоговорящих людей в Бельгии и странах Евросоюза. Акция состоялась в Европейском квартале перед зданием Еврокомиссии.