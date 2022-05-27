Лавров: Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну

Фото: МИД РФ

Страны Запада объявили всему Русскому миру тотальную войну. Такое мнение в пятницу, 27 мая, выразил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

— Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру, тотальную войну. Этого теперь уже никто и не скрывает, — заявил министр.

Он отметил, что западная сторона надолго «отменила Россию». Представитель МИД также уточнил, что во многих западных странах появилась «бытовая русофобия», которая поддерживается правительством.

Глава МИД РФ подытожил, что Запад все еще пытается поссорить народы бывшего Советского Союза с помощью тенденциозных трактовок исторических событий, передает ТАСС.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты утратили поддержку в мире. Он уточнил, что, согласно голосованиям, которые проходили в Организации Объединенных Наций (ООН), США не поддерживает большая часть мирового населения. Володин также отметил, что все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.