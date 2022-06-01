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Второй дом по реновации в Нагорном районе Москвы передадут под заселение до конца года

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Второй дом по реновации в Нагорном районе Москвы передадут под заселение до конца года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Варшавское шоссе, дом 100, корпус 1. Карта всех событий

Второй дом в Нагорном районе Москвы, построенный по программе реновации, передадут под заселение до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 1 июня.

— Проектное решение нового дома обеспечивает комфортную, безбарьерную среду для перемещения родителей с колясками и маломобильных групп населения. В доме расположено 483 квартиры, при этом запроектированы однокомнатная, двухкомнатная и трехкомнатная квартиры для маломобильных групп населения, — отметил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, в эксплуатацию новостройку ввели в мае текущего года. Жилое здание отлично вписывается в окружающую застройку благодаря архитектурному решению.

Жители Нагорного уже приступили к переезду в первый дом, построенный по программе реновации в Симферопольском проезде. Всего в районе расселению подлежат 53 старых здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Измайлово в новостройку по программе реновации переедут свыше 130 семей.

Строительство Жилье Нагорный район
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