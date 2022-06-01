Стритфуд Хабиба Нурмагомедова пытался оставить без денег финансового директора

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Связанный с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым стритфуд не выплатил зарплату своему бывшему финансовому директору. Об этом стало известно в среду, 1 июня.

В суд на торгующее шаурмой заведение подала Оксана Батенина. Девушка устроилась на должность финансового директора в M-eat by Khabib в сентябре 2021 года. Однако уже в ноябре Батениной заблокировали пропуск и уволили. Однако зарплату за месяц заведение ей не выплатило. Уточняется, что в месяц Батенина должна была получать по 350 тысяч рублей.

Девушка подала на стритфуд в суд и потребовала выплатить ей почти два миллиона рублей в качестве компенсации. Суд решил дело в ее пользу, однако сумма выплаты была уменьшена до 850 тысяч рублей. Также стритфуд обязали выплатить еще 11 тысяч рублей в качестве штрафа государству.

Хабиб Нурмагомедов тесно связан с заведением и часто рекламирует его в своих социальных сетях, говорится в Telegram-канале MASH.

До этого, 17 мая, сообщалось о том, что столичные власти выплатят сотрудникам бывшего завода «Рено Россия» долги по зарплате.