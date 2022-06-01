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Мужчину в Москве избили за то, что он попросил вернуть подаренные на день рождения шарики

Георгий Соланович
Происшествия
Мужчину в Москве избили за то, что он попросил вернуть подаренные на день рождения шарики
Фото: pixabay.com
Коровинское шоссе Карта всех событий

Сотрудники ОМВД России по столичному району Западное Дегунино задержали троих приезжих граждан, подозреваемых в избиении мужчины в его день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ в среду, 1 июня.

По словам 37-летнего потерпевшего, во время празднования дня рождения в ресторане ему подарили праздничные шарики. После мероприятия именинник направился к своему приятелю на Коровинское шоссе. Шары не влезали в лифт, и мужчина оставил их на первом этаже.

После того как пострадавший спустился вниз, он увидел, что его шарики держат в руках незнакомые девушки. Мужчина подошел к ним и объяснил, что шары — подарок. Потерпевший попросил девушек вернуть их, что они и сделали.

— В тот момент, когда именинник уже садился в такси, к машине подошли трое неизвестных мужчин. Насильно вытащив из салона авто, они избили его, после чего скрылись. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья. Мужчины были доставлены в отдел полиции, — говорится в сообщении МВД.

Пострадавший на данный момент находится в больнице, степень нанесенного ущерба пока неизвестна. В отношении задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Двое приезжих привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда или пребывания в России.

31 мая неизвестный проломил голову прохожему на северо-востоке столицы.

Район Западное Дегунино МВД Пострадавшие
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