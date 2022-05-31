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Неизвестный проломил голову прохожему на северо-востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Неизвестный проломил голову прохожему на северо-востоке Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Павла Корчагина, 7 Карта всех событий

Неизвестный проломил голову прохожему на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 29 мая в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен избитый мужчина с улицы Павла Корчагина, дом 7. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга и перелом костей свода и основания черепа — он направлен в реанимацию.

На следующий день по подозрению в причинении указанных травм на Ярославской улице был задержан житель Чебоксар. Его изобличили в том, что он избил пострадавшего и скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Накануне, 30 мая, двое злоумышленников избили и ограбили пассажира метро из-за сделанного замечания.

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