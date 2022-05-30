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Двое злоумышленников избили и ограбили пассажира метро из-за сделанного замечания

Елена Самойлова
Происшествия
Двое злоумышленников избили и ограбили пассажира метро из-за сделанного замечания
вагон метро / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, метро Люблино Карта всех событий

Двое злоумышленников избили и ограбили пассажира столичного метро из-за сделанного замечания. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, ночью на станции метро «Люблино» молодой человек сделал компании мужчин замечание, поскольку те вели себя вызывающе. После этого между пассажирами разгорелся конфликт.

В результате злоумышленники избили гражданина и похитили его телефон, затем скрылись с места происшествия. Сумма материального ущерба составила 30 тысяч рублей.

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 27-летних приезжих по горячим следам. Похищенный телефон они успели продать в одной из торговых палаток около станции. Имущество удалось изъять. В ближайшее время гаджет будет возращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Оба заключены под стражу.

12 мая стало известно, что женщина заставляла пятилетнюю дочь просить милостыню на станции метро «Дубровка».

грабеж Район Люблино Полиция
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