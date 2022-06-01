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Блинкен уверен в приеме Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на позицию Анкары

Евгений Белоусов
В мире
Блинкен уверен в приеме Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на позицию Анкары
Фото: flickr/statephotos

Финляндии и Швеции удастся преодолеть противоречия с Турцией и стать членами НАТО. Такое мнение в среду, 1 июня, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

— НАТО занимается этим. И вопросы, поставленные Турцией, решаются также конкретно финнами и шведами при содействии НАТО. Мы хотим гарантировать, что учитываются обеспокоенности в сфере безопасности всех союзников, и это, конечно, включает Турцию, — заявил он.

По словам госсекретаря, обе страны — кандидата в альянс сейчас напрямую обсуждают сложившиеся вопросы с Турцией. Блинкен подчеркнул, что он уверен в разрешении ситуации и присоединении Финляндии и Швеции в НАТО, передает РИА Новости.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по поводу их вступления в НАТО. По словам Эрдогана, обе страны ведут себя нечестно и неискренне. Он также обвинил Швецию в защите террористов.

26 мая Эрдоган обсудил вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он заявил Макрону, что связи Стокгольма и Хельсинки с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» противоречат духу альянса.

Турция НАТО Энтони Блинкен
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