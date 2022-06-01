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Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами

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Фото: Администрация президента РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали в среду, 1 июня, соглашение о побратимстве между городами.

— С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами, — написал Беглов в своем Telegram-канале.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил о том, что город планирует передать Мариуполю освободившийся после реформы общественный транспорт.

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу 20 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен Вооруженным силам РФ 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.

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