Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи

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Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Об этом американский лидер сообщил в среду, 1 июня.

— Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия, — заявил Байден.

Президент отметил, что новый пакет включает в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. По словам Байдена, пакет призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок на Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России. По его словам, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя. Чтобы достичь этой цели, он продолжает поставлять на Украину вооружение.

Об отсутствии у США намерений поставлять Киеву оружие, способное ударить по России, заявила в этот день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она также напомнила позицию по этому вопросу президента США Джо Байдена, который опровергал такую информацию.